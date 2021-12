L'attraction des sommets 23/12/2021 | 14:29 Jordan Dufee 23/12/2021 | 14:29 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4743 PTS

Le S&P500 vient d’accomplir une belle hausse sur la journée d’hier, en progressant de 1% à 4696 points. Grand gagnant de la séance avec son gain de 7.5%, le titre Tesla en profite pour maintenir sa capitalisation au-delà des mille milliards de dollars. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs suivront principalement aujourd'hui les commandes de biens durables et les nouvelles demandes d'allocation chômage aux Etats Unis. A quelques minutes de l’ouverture à Wall Street, les futures annoncent une hausse de 0.2%. Techniquement, les cours ont repris de la dynamique depuis le point bas récent des 4540 points. Cette extension graphique devrait perdurer au-delà des 4700 points pour éventuellement aller tester le pic des 4743 points. Cet ultime objectif constituera le challenge de la prochaine semaine, dernière de l’année. Seul un retour sous la zone des 4600 points neutraliserait les ambitions des investisseurs à court terme.

