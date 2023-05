De retour d'un week end prolongé pour le Memorial Day, l'indice S&P500 a terminé parfaitement stable à 4205 points hier malgré l'accord de principe sur le plafond de la dette américaine, les opérateurs restant vigilants avec le vote du Congrès.

L'indice américain cède 0.4% en préouverture aujourd'hui, dans le sillage de l'Europe et des inquiétudes suscitées par les mauvaises statistiques d'activité en Chine.



Cet après-midi, l'indice PMI de Chicago sera publié à 15h45 et l'enquête JOLTS à 16h puis le Livre Beige de la Fed à 20h.



En données horaires, la consolidation horizontale perdure. On suivra de près la sortie des 7185/7231 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.