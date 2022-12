La hausse s'essouffle après le PIB US

En attendant l'intervention de Jerome Powell à 19h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h, l'indice S&P500 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre.

Ce dernier avait terminé en léger repli de 0.16% à 3957 points hier, dans une logique de prudence, avec les inquiétudes persistantes au sujet de la Chine.



Au niveau de la macroéconomie, le PIB progresse de 2.9% en seconde estimation (2.6% précédemment) et les stocks des entreprises de 0.8% (0.6% le mois dernier).

Autres statistiques au programme, l'indice PMI de Chicago sera publié à 15h45, les promesses de ventes de logements à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.

Graphiquement, la consolidation se poursuit. A court terme, on suivra de près la sortie des 3937/3981 points pour agir.