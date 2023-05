Après avoir terminé en timide baisse de 0.04% à 4167 points hier, après la reprise de First Republic par JPMorgan, l'indice S&P500 est attendu en baisse de 0.15% dans les premiers échanges aujourd'hui.

La prudence devrait rester de mise avec les craintes sur le secteur bancaire et la décision de la Fed sur les taux demain.



Sur le plan macroéconomique, le rapport Jolts et les commandes industrielles seront dévoilés à 16h.



Techniquement, le S&P500 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 4152 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, on suivra désormais la sortie des 4152/4195 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.