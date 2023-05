Tandis que les tensions sino-américaines pèsent sur le compartiment du luxe aujourd'hui en Europe, l'indice S&P500 cède 0.3% en préouverture, en attendant des avancées concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine.

L'indice S&P500 avait terminé en timide hausse de 0.02% à 4192 points hier.



Du côté des statistiques, les indices Flash PMI manufacturier et services seront publiés à 15h45, avant les ventes de logements neufs et l'indice manufacturier de Richmond à 16h.



En données horaires, on suivra désormais de près la sortie des 4178/4213 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.