La semaine commence mal malgré le plan de relance

Opinion : Négative sous les 3726 PTS

Objectif de cours : 3620 PTS

Malgré l'adoption par le Congrès ce week-end d'un plan d'urgence de 900 milliards de dollar, le S&P500 devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en baisse de 1.8% dans les premiers échanges.

Les places européennes s'inscrivent, en effet, en forte baisse aujourd'hui, après l'apparition au Royaume-Uni, d'une nouvelle souche de coronavirus hors de contrôle et plus contagieuse, qui a poussé de nombreux pays à suspendre ce week-end les liaisons avec le Royaume-Uni.

L'indice S&P500 avait terminé en baisse de 0.35% à 3709 points vendredi, dans un contexte de prudence avec les négociations entre démocrates et Républicains, ainsi qu'au sujet du Brexit.



Aucune statistique majeure n'est au programme aujourd'hui, il faudra attendre demain pour prendre connaissance aux Etats-Unis, de la dernière estimation du PIB américain pour le troisième trimestre ainsi que l'indice du Conference Board et les ventes de logements existants.



Graphiquement, l'indice américain devrait ouvrir en gap baissier sous ses moyennes mobiles court terme dans la zone des 3640 points. L'indice pourrait prochainement tester les 3620 points, borne basse d'un gap laissé ouvert début décembre. Cette zone devra contenir les velléités baissières sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 3594 points puis 3577 points, borne basse d'un autre gap datant de fin novembre.

