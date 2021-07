Le S&P500 devrait marquer une pause 15/07/2021 | 14:17 Jordan Dufee 15/07/2021 | 14:17 Envoyer par e-mail :

L’heure était à la pause hier à Wall Street, qui doit digérer la nette hausse des prix à la consommation et à la production au mois de juin. Les indices américains ont toutefois grappillé quelques points à la hausse et inscrit des records en intraday. Le S&P500 culmine désormais à 4374 points. Ce jour, l’indice élargi américain est attendu en baisse de 0.35%, avant une batterie d’indicateurs économiques. Le programme est chargé puisque les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, de l’indice Phily Fed ainsi que de l’Empire Manufacturing Index, qui précéderont la production industrielle à 15h15. Techniquement, les cours tutoient les 4400 points, qui constituent le prochain objectif des acheteurs. Un franchissement à la baisse des 4360 points pourrait amorcer une phase de latéralisation horizontale, synonyme d'un biais plus neutre en données horaires. Au-dessus de ce niveau, les acheteurs resteront maîtres de la tendance de fond.

