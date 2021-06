Le S&P500 devrait reprendre quelques couleurs 21/06/2021 | 13:35 Laurent Polsinelli 21/06/2021 | 13:35 Envoyer par e-mail :

Après le relèvement des prévisions de croissance et d'inflation par la Fed, laquelle indiquait qu'elle pourrait devoir monter ses taux dès 2023, ce sont les commentaires de James Bullard qui ont jeté le froid vendredi. Le président de la Réserve Fédérale de Saint Louis a évoqué qu'un resserrement monétaire pourrait intervenir encore plus tôt, dès 2022, afin de contenir les pressions inflationnistes.



L'indice S&P500 a, dans la foulée, subi de lourds dégagements et clôturé en baisse de 1.31% à 4166 points. Ce dernier devrait toutefois reprendre des couleurs aujourd'hui, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.35%. En données horaires, l'indice américain est désormais en phase de consolidation. On suivra de près la sortie des 4155/4204 points pour mettre à profit un retour vers les récents records ou au contraire, une poursuite des dégagements en direction des 4121/4116 points dans un premier temps, borne d'un gap laissé ouvert le 20 mai.

