Le S&P500 devrait reprendre quelques couleurs à l'ouverture

A l'instar des places européennes qui profitent aujourd'hui d'une légère détente sur le marché obligataire et du rebond des valeurs technologiques, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 0.6%.

L'indice américain avait terminé en forte baisse de 2.04% à 4362 points dans un contexte de craintes au sujet du ralentissement économique chinoise, de la forte poussée des prix des matières premières et de durcissement des politiques monétaires des banques centrales.



Du côté des statistiques, les promesses de ventes de logements seront publiées à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.

Jerome Powell s'exprimera à nouveau à 17h45. Graphiquement, la tendance est baissière en données horaires sous les 4419 points, borne basse d'un gap laissé ouvert hier. Seul un retour au-dessus de ce niveau militerait pour une reprise technique en direction des 4439/4480 points. En cas de retour sous les 4346 points, on pourra au contraire s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4305 points voire 4265 points par extension.

