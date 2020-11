Le vaccin de Moderna entretient l'appétit pour le risque 16/11/2020 | 13:41 Laurent Polsinelli 16/11/2020 | 13:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 16/11/2020 | 13:41

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3524 PTS/ 3645 PTS

Après avoir terminé en forte hausse de 1.36% à 3585 points vendredi dernier, inscrivant ainsi un nouveau record historique en clôture, l'indice S&P500 devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, avec un gain initial de 1%.

Comme lundi dernier, les places européennes ont brusquement accentué leurs gains à l'heure du déjeuner tandis que Moderna indique que son candidat vaccin est efficace à 94,5%.



Les opérateurs devrait également saluer les bonnes statistiques japonaises et chinoises. Le PIB japonais a rebondi de 5%, la production industrielle chinoise progresse de 6.9% (3.9% au Japon), le taux de chômage retombe à 5.3% et les ventes au détail grimpent de 4.3% (5.1M attendu et 3.3% précédemment).

Cet après-midi, seul l'indice Empire State manufacturier sera publié à 14h30. En données horaires, le S&P500 conserve une dynamique clairement positive au-dessus des 3524 points et pourrait prochainement retester les 3645 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 3480 points puis 3400 points. 16/11/2020 | 13:41 Laurent Polsinelli 16/11/2020 | 13:41 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.