Objectif de cours : 4400 PTS

C’est un nouveau carton plein pour les indices américains, qui ont signé hier un triple record pour la deuxième séance consécutive. Le S&P500 évolue à un nouveau zénith à 4384 points, le Dow Jones tutoie les 35000 points tandis que le Nasdaq100 culmine à 17878 points. Les investisseurs prendront connaissance dans quelques minutes du niveau de l’inflation du mois de juin tandis que les résultats des banques américaines tombent au compte-gouttes. A ce titre, JP Morgan a dévoilé un bénéfice trimestriel de 11.9 milliards, en hausse de 155% en glissement annuel. Vers 14h00, les contrats futures laissent entrevoir une ouverture en légère hausse de 0.07% pour le S&P500. Graphiquement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors que les marchés se préparent à entrer dans la saison des résultats, l’indice élargi américain culmine à son plus haut historique. Vous vous en doutez, les acheteurs ont la main sur toutes les unités de temps et tenteront de rallier la ligne symbolique des 4400 points. Aucune menace sérieuse de pèse sur cette configuration tant que les cours se hisseront au-dessus de 4290 points.

