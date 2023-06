S&P 500 : Léger repli en préouverture

Par Aujourd'hui à 13:46Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 4232 / 4299 L'enthousiasme suscité par la disparition de la menace d'un défaut de paiement des Etats-Unis s'est quelque peu estompé hier, à l'image du S&P500 qui a terminé en baisse de 0.2% à 4273 points.

Les craintes au sujet du ralentissement économique mondial ont refait surface, après des indicateurs d'activité décevants, d'autant plus avec les incertitudes sur l'évolution des politiques monétaires des banques centrales.



Le S&P500 cède actuellement 0.1% en préouverture, en l'absence de statistique majeure pour la séance.



Graphiquement, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus des 4232 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une nouvelle phase de consolidation en direction des 7185/7171 points. Partager

Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.