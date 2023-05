Les espoirs grandissants d'un accord sur le plafond de la dette aux Etats-Unis continuent d'entretenir le courant acheteur en cette fin de semaine en Europe, à l'image du CAC40 et DAX qui engrangent plus de 0.7%.

L'indice S&P500, qui avait terminé en forte hausse de 0.94% à 4198 points hier, devrait quant à lui débuter cette séance des trois sorcières sur un gain de 0.25%.



Aucune statistique n'est au programme mais Jerome Powell interviendra à 17h et Christine Lagarde à 21h.

En données horaires, la dynamique est haussière au-dessus des 4150 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 4202 points devrait permettre à l'indice de poursuivre sur sa lancée en direction des 4218/4243 points dans un premier temps.