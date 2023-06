Après avoir terminé en hausse de 0.69% à 4369 points hier, suite au repli plus marqué que prévu de l'inflation aux Etats-Unis, l'indice S&P500 progresse de 0.1% en préouverture.

La prudence pourrait rester de mise en attendant la décision de la Fed sur les taux à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30. Le consensus table sur un statu quo ce soir.



Du côté des statistiques, l'indice PPI sera dévoilé à 14h30 et les stocks pétroliers à 16h30.



Techniquement, la dynamique reste clairement positive en données horaires au-dessus des 4340 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, le sens de sortie des 7340/4375 points devrait être déterminant. Une sortie par le haut de cette zone ouvrirait la voie aux 4412 points puis 4453 points. Dans le cas contraire, sous les 4340 points, on pourra s'attendre à l'amorce d'une consolidation avec les 4300 points comme premier objectif baissier.