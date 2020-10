Les yeux rivés sur le plan de relance américain Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3420 PTS/ 3480 PTS

L'indice S&P500 a pâti des incertitudes au sujet du plan de relance US, alors que Nancy Pelosi a donné 48h pour trouver un accord, faute de quoi le plan ne pourra pas être adopté d'ici la présidentielle américaine.

Après avoir terminé en baisse de 1.63% à 3426 points hier, le S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0.6% aujourd'hui, à quelques heures de l'échéance.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des permis de construire et mises en chantier.



En données horaires, la configuration se dégrade légèrement, l'indice S&P500 revenant sur la zone des 3420 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à de nouveaux dégagements en direction des 3360 points.

A la hausse, le dépassement des 3480 points serait de bon augure pour un nouveau test des 3550 points voire le retour vers les records historiques.

