Mouvement ascensionnel sans limite

Opinion : Positive au dessus de 3415 PTS

Objectif de cours : 3500 PTS

Les valeurs américaines persistent dans la hausse avec un nouveau record pour le S&P500, en clôture ( +0,17%), à 3484 points. Les résolutions monétaires sans limite de la FED, malgré le risque inflationniste, alimentent les prises de risque sur le marché des actions . Sur le front des statistiques économiques, la semaine prendra fin avec les dépenses et les revenus des ménages aux Etats-Unis (14h30), le PMI de Chicago (15h45) et le sentiment des consommateurs (16h00). Sans surprise la préouverture annonce une nouvelle avancée indicielle de 0.4% Graphiquement, en données horaires, le rouleau compresseur haussier poursuit sa course au-delà des 3450 points. La tendance est haussière et les acheteurs garderont la main en données horaires tant que les resteront au-dessus des 3410 points.

