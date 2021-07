Net redressement poussé par les bonnes publications 22/07/2021 | 14:26 Patrick Rejaunier 22/07/2021 | 14:26 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4375 PTS

La phase de reprise perdure sur l’indice majeur américain, aidée par la publication de bons résultats trimestriels (dont Coca Cola et Verizon) ajoutée à la remontée du pétrole. Deux facteurs qui a ont permis une extension de la hausse puisque le SP500 termine la séance de mercredi par une avancée de 0.82% à 4359 points. Encore une fois le stress aura duré à peine 24 h sur les places financières avec un Vix qui est retombé sous 20, contre 25 au pic de la nervosité. Cet après-midi les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage et à 16h30 de la confiance des consommateurs. A une heure de l’ouverture, les futures indiquent une nouvelle progression de 0.15%. Graphiquement, en données horaires, les prix viennent d’effacer entièrement le décrochage du début de semaine pour revenir s’approcher de la zone des 4375 points qui constitue le prochain objectif de ce mouvement de relance. Il faudrait une rechute sous les 4320 points pour retrouver une certaine fragilité indicielle.

