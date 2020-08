Nouveau record en vue Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 25/08/2020 | 15:20

Opinion : Positive au dessus de 3400 PTS

Objectif de cours : 3450 PTS

Les principaux indices américains devraient ouvrir en hausse, soutenus par les derniers développements concernant les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. L'amélioration du climat des affaires en Allemagne et l'optimisme sur le développement d'un vaccin du COVID-19 contribuent aussi à ce sentiment euphorique. Le S&P500 devrait ouvrir sur un niveau record tandis que le Nasdaq est attendu autour de l’équilibre. Graphiquement, difficile de tracer des résistances puisqu’il n’y en a pas. En reportant la hauteur du précédent range, on peut estimer que la prochain objectif des acheteurs se situent à proximité de 3450 points. La tendance est dans tous les cas haussière sur toutes les unités de temps. La neutralité prévaudra à très court terme uniquement en dessous de 3400 points, sans pour autant constituer une alerte baissière.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.