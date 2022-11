Nouveau repli attendu après la Fed 03/11/2022 | 13:59 Laurent Polsinelli 03/11/2022 | 13:59 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 3638 PTS

Tandis que la Fed a comme attendu, relevé de 75 points de base hier, pour la quatrième séance d'affilée, l'indice S&P500 a finalement trébuché de 2.5% à 3759 points, suite aux propos de Jerome Powell.

Le président de la Réserve Fédérale a indiqué qu'il subsistait une importante incertitude au sujet de l'objectif de taux des fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que prévu et qu'il semblait très prématuré de penser à une pause dans le resserrement monétaire.

L'indice S&P500 devrait subir de nouveaux dégagements aujourd'hui, les contrats Futures cédant désormais 1%.



Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent à 217K, la productivité grimpe de 0.3% (-4.1% précédemment) et la balance commerciale est ressortie à -73.3B (-65.7B le mois dernier). L'indice Final PMI services sera dévoilé à 14h45, l'ISM services et les commandes industrielles à 15h.



Graphiquement, la configuration se dégrade. La rupture des 3746 points libère un nouveau potentiel baissier en direction des 3690/3638 points.

