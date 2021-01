Nouveaux records pour débuter l'année 04/01/2021 | 14:45 Laurent Polsinelli 04/01/2021 | 14:45 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3726 PTS

Objectif de cours : 3800 PTS

Tandis que les places européennes débutent l'année en forte hausse, portées par le début de la campagne de vaccination et l'accord entre Londres et Bruxelles de la semaine dernière, l'indice S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0.4%.

Pour sa dernière séance de l'année, l'indice américain avait terminé à son zénith jeudi, en hausse de 0.64% à 3756 points.



Du côté des statistiques, l’indice PMI manufacturier Caixin a reculé à 53 en Chine (54.7 attendu et 54.9 le mois dernier). L’indice PMI manufacturier ressort à 55.2 en zone euro (contre 55.5 précédemment). Les opérateurs prendront connaissance de ce même indice aux Etats-Unis à 15h45 (consensus 56.3) puis des dépenses de construction à 16h, anticipées en hausse de 1.1%. En données horaires, la dynamique demeure haussière au-dessus des 3726 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Le débordement des 3760 points aujourd'hui semble de bon augure pour une poursuite du mouvement en direction des 3800 points.

