Nouvelle hausse attendue à New York

Saluant la hausse de seulement 25 points de base des taux directeurs par la Fed et le ton plus accommodant de Jerome Powell, l'indice S&P500 a terminé en hausse de 1.05% à 4119 points. Ce dernier devrait poursuivre sur sa lancée aujourd'hui, les contrats Futures suggérant un gain initial de 0.7%. La Banque d'Angleterre et la BCE ont quant à elles relevé de 50 points de base leurs taux directeurs.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 183K (contre 186K la semaine dernière) et la productivité progresse de 3%. Les commandes industrielles seront dévoilées à 16h.



Graphiquement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 4018 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures. Les principaux objectifs haussiers sont désormais fixés vers 4201/4217 points.

