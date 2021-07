Objectif : record 23/07/2021 | 14:25 Patrick Rejaunier 23/07/2021 | 14:25 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4392 PTS

L'indice majeur new yorkais reste relativement ferme à l'approche de ses récents plus hauts historiques. La séance de jeudi s'est terminée par un nouveau gain de 0.20% à 4367 points. La salve de résultats positifs à l’image de Twitter encourage les position longues. Pour ce dernier jour de la semaine, les opérateurs suivront à 15h45 les Flash Pmi américains (manufacturing et services) attendu respectivement à 62 et 64.6. Quelques minutes avant le retentissement de la cloche à Wall Street, les futures affichent une hausse complémentaire de 0.3%. Graphiquement, en données horaires, les prix retranscrivent une grande sérénité des opérateurs plus concentrés sur l’inflation que sur la recrudescence de la Covid. La ligne symbolique des 4400 points se rapproche à nouveau et pourrait constituer un challenge à réaliser pour les investisseurs lors des prochaines séances. Il faudrait un retour sous les 4320 points pour voir la configuration se fragiliser à court terme.

