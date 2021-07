Ouverture proche des sommets 14/07/2021 | 14:50 Jordan Dufee 14/07/2021 | 14:50 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 4360 PTS

Objectif de cours : 4400 PTS

Les indices américains ont marqué le pas hier, digérant la hausse de l’inflation plus vigoureuse que prévu. Le S&P500 a perdu un peu de terrain mais évolue non loin de son zénith à 4369 points. Tous les yeux se tourneront ainsi en fin de journée vers Jerome Powell, qui sera auditionné sur l’évolution de la politique monétaire de la Fed devant la Chambre des représentants. A ce titre, les investisseurs viennent de prendre connaissance des prix à la production américains sur le mois de juin, qui ont, à l’instar des prix à la consommation, augmenté plus rapidement que prévu (+1.0% versus un consensus de +0.6%). Rien de quoi faire vaciller Wall Street, puisque le S&P500 est attendu en hausse de 0.4% à 4386 points. Techniquement, les cours tutoient les 4400 points, qui constituent le prochain objectif des « bulls ». Malgré les derniers chandeliers horaires, la tendance de fond reste fermement haussière, en atteste l’orientation des moyennes à 20, 50 et 100 périodes. Seul un retour sous les 4360 points militerait pour davantage de neutralité.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.