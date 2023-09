Dans le sillage de la poussée des rendements obligataires et des cours pétroliers, la tendance est restée fragilisée hier et l'indice S&P500 a terminé en timide hausse de 0.02% à 4274 points, après s'être repris en fin de séance.

Les contrats Futures restent hésitants aujourd'hui et laissent présager d'une baisse initiale de 0.1%.



Le PIB US était comme le mois précédent, en hausse de 2.1% et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 204K (contre 202K la semaine dernière et 214K attendu). Les promesses de ventes de logements seront publiées à 16h et Jerome Powell s'exprimera à 22h.



Graphiquement, la dynamique demeure baissière sur toutes les échelles de temps. La zone des 4232 points devra contenir la pression vendeuse sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 4211 points puis 7171 points.