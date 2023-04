Peu d'indications avant le CPI US 12/04/2023 | 13:14 Laurent Polsinelli 12/04/2023 | 13:14 Envoyer par e-mail :

En attendant les données sur l'inflation américaine, avec notamment la publication de l'indice CPI à 14h30, l'indice S&P500 progresse de 0.15% en préouverture.

Ce dernier avait terminé parfaitement stable hier à 4108 points, dans une logique de prudence, d'autant que la saison des résultats trimestriels débute vendredi.



Du côté des statistiques, l'indice CPI est attendu en hausse de 0.2% aux Etats-Unis (0.4% le mois dernier), soit une progression de 5.1% sur un an (contre 6% précédemment). L'indice Core est anticipé en hausse de 0.4%.

Les stocks pétroliers seront ensuite dévoilés à 16h30 et les minutes de la Fed à 20h. Graphiquement, pas de changement, la dynamique est positive en données horaires au-dessus des 4069 points. A court terme, le sens de sortie des 4069/4133 points devrait être déterminant.

