Peu d'initiatives à l'ouverture

Après avoir terminé en légère hausse de 0.16% à 3977 points hier, rassuré pour un temps par le secteur bancaire mais pénalisé par les valeurs technologiques, l'indice S&P500 est attendu stable en préouverture aujourd'hui.

Les places européennes ont nettement réduit leurs gains initiaux mais demeurent dans le vert, alourdies notamment par l'immobilier et la remontée des rendements obligataires.



Du côté des statistiques, l'indice Case Shiller sera publié à 15h, puis l'indice du Conference Board et l'indice manufacturier de Richmond à 16h. Christine Lagarde s'exprimera par ailleurs à 15h.



D'un point de vue graphique, l'indécision perdure, l'indice S&P500 demeurant enfermé dans la zone des 3909/4039 points. On attendra la sortie de ce range pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.

