Peu d'initiatives avant le week-end

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3355 PTS/ 3393 PTS

Malgré des inscriptions hebdomadaires au chômage meilleures que prévu (963K contre 1120K attendu), le S&P500 a terminé en légère baisse de 0.2% à 3373 points hier, après s'être approché un peu plus en séance de son record absolu. Des dégagements sont, en effet, intervenus en deuxième partie de journée sur fond d'incertitudes quant à l'adoption du "Covid-bill" par le Congrès.

Tandis que l'Europe évolue en nette baisse aujourd'hui, rattrapée le regain d'intensité des contaminations et les restrictions imposées au voyageurs français pour entrer au Royaume-Uni, l'indice S&P50 devrait quant à lui ouvrir en léger repli de 0.1%. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance des ventes au détail à 14h30 (consensus 2%) ainsi que de la productivité, anticipée à +1.5%. A 15h15, la production industrielle devrait progresser de 3.1%. A 16h seront ensuite dévoilés les stocks des entreprises (consensus -1.1%) et l'indice du Michigan, attendu à 72. En données horaires, la configuration reste inchangé. Le S&P500 suit une dynamique positive au-dessus des 3355 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Seul l'enfoncement de cette zone de cours remettrait à plus tard l'enregistrement de nouveaux records historiques.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

