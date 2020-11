Pfizer et Biontech rassurent avec leur vaccin 18/11/2020 | 14:21 Laurent Polsinelli 18/11/2020 | 14:21 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3585 PTS/ 3645 PTS

En baisse de 0.3% ce matin, les contrats Futures sont repassés dans le vert à l'heure du déjeuner alors que Pfizer a annoncé que son vaccin était efficace à 95%, les deux laboratoires Pfizer/Biontech, prévoyant de déposer dans les jours à venir une demande d'autorisation d'urgence aux Etats-Unis.

L'indice S&P500, qui avait terminé en baisse de 0.48% à 3609 points, affecté par l'intensification des mesures de restriction aux Etats-Unis, est désormais attendu en hausse de 0.2%. Sur le plan macroéconomique, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30 puis les stocks hebdomadaires de pétrole à 16h30 (consensus 1.7M).



Graphiquement, la tendance demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 3585 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. A court terme, on suivra de près la sortie des 3585/3645 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.