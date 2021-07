Poursuite du rebond à Wall Street 21/07/2021 | 15:10 Jordan Dufee 21/07/2021 | 15:10 Envoyer par e-mail :

Les indices américains ont rebondi hier, gommant une bonne partie des pertes creusées depuis vendredi dernier. Les investisseurs relèguent ainsi au second plan la propagation du variant delta du coronavirus pour se focaliser sur les résultats d’entreprise, qui se multiplient en ce milieu de semaine. A ce titre, Coca-Cola et Johnson & Johnson ont publié des résultats meilleurs que prévu, ce qui contribue à faire progresser Wall Street à la préouverture. Le S&P500 est attendu en hausse de 0.28% à 4334 points. Techniquement, en données horaires, les cours du S&P500 reviennent au contact de leur moyenne mobile à 50 et 100 périodes. La tendance horaire parait neutre, à l’image de l’aplatissement de ces dernières. On surveillera par conséquent une sortie de la zone des 4290/4360 points pour prendre position dans un sens comme dans l’autre.

