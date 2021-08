Powell devrait donner le ton 27/08/2021 | 13:46 Laurent Polsinelli 27/08/2021 | 13:46 Envoyer par e-mail :

Wall Street a subi quelques prises de bénéfices hier, malgré des statistiques américaines robustes, l'indice S&P500 ayant clôturé en baisse de 0.58% à 4470 points.

Le PIB est ressorti à +6.6% en seconde estimation (contre +6.7% attendu et +6.5% précédemment) et les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 353K (349K la semaine dernière).

Les opérateurs ont ainsi opté pour la prudence avant le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, durant lequel le président de la Réserve Fédérale pourrait donner des précisions sur le calendrier du tapering.



La tendance a été alourdie par les commentaires de deux membres de la Fed qui se sont dits en faveur d’une réduction rapide du programme de rachats d’actifs, ainsi que par l'annonce d'une attaque à l'aéroport de Kaboul.

L'indice S&P500 progresse de 0.2% en préouverture. Aujourd'hui, la balance commerciale américaine, les dépenses et revenus des ménages et l’indice Core PCE ainsi que les stocks des grossistes également publiés à 14h30, avant l’indice du Michigan à 16h. Techniquement, on suivra de près la sortie des 4450/4500 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

