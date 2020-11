Proche de l'équilibre à l'ouverture 10/11/2020 | 13:16 Laurent Polsinelli 10/11/2020 | 13:16 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3530 PTS/ 3645 PTS

Contrairement aux places européennes, le S&P500 a ouvert en net gap haussier hier, profitant de l'annonce par Pfizer d'un vaccin en phase 3, efficace à 90% contre la Covid-19. Après avoir inscrit un nouveau record absolu à 3645 points, l'indice américain a ensuite réduit son avance, alourdi notamment par le compartiment des technologiques, pour finalement clôturer en hausse de 1.17% à 3550 points. L'indice Nasdaq100 a pour sa part terminé en baisse de 2.16% à 11830 points, les opérateurs ayant effectué des rotations sectorielles au profit des secteurs malmenés depuis le début de l'année (transport, foncière, banque, pétrole...).

L'indice américain devrait ouvrir sur une note hésitante aujourd'hui, en l'absence de publication macroéconomique.

Les technos devraient subir, quant à elles, de nouveaux dégagements, l'indice Nasdaq100 reculant de 1.3% en préouverture.



En données horaires, la tendance est positive au-dessus des 3530 points. A court terme, on suivra de près la sortie des 3530/3645 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.