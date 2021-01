Proche de l'équilibre à l'ouverture 28/01/2021 | 13:53 Laurent Polsinelli 28/01/2021 | 13:53 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3750 PTS/ 3790 PTS

Tandis que les places européennes ont nettement réduit leurs pertes initiales, l'indice S&P500 devrait débuter la séance à proximité de l'équilibre, après sa forte baisse de la veille (-2.57% à 3750 points).

Les opérateurs avaient notamment sanctionnés les résultats d'entreprises (Boeing -3.97%, StarBucks -6.5%, Texas Instruments -5%) et les inquiétudes de la Fed sur le ralentissement de la reprise économique, même si elle reste prête à agir et renforcer ses mesures de soutien si nécessaire.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de la première estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre (consensus +4.2%), ainsi que des stocks de commerce de gros, de la balance commerciale et des inscriptions hebdomadaires au chômage. A 16h, seront dévoilés les indicateurs avancés et les ventes de logements neufs. Techniquement, le S&P500 amorce un mouvement de consolidation. L'enfoncement des 3750 points en clôture horaire militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 3700/3675 points dans un premier temps. La fin de semaine devrait donc être instructive d'autant que le calendrier est chargé au niveau des résultats trimestriels.

