Proche de l'équilibre à l'ouverture

Impacté par le recul de l'activité des services en juillet (indice PMI à 44.1 contre 47.3 le mois dernier), l'indice S&P500 a clôturé en légère baisse de 0.22% à 4128 points hier, au lendemain de sa pire séance en 2 mois.

L'indice américain est attendu à l'équilibre aujourd'hui, alourdi par l'annonce de commandes de bien durables stables (+2 le mois dernier et +0.9% anticipé).

Les promesses de vente de logements seront dévoilées à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.

Les initiatives pourraient rester limitées avant le PIB demain et l'intervention de Jerome Powell vendredi.



Graphiquement, la tendance demeure clairement baissière sous les 4160 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le seuil des 4118 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 4078 points.

