Proche de l'équilibre dans les premiers échanges

Contrairement à l'Europe, l'indice S&P500 a poursuivi sur sa lancée hier et clôturé à son zénith, en hausse de 0.23% à 4290 points. Ce dernier est attendu non loin de l'équilibre aujourd'hui, les opérateurs optant pour la prudence avant les données sur l'emploi et le regain d'inquiétudes sur la crise sanitaire.



Du côté des statistiques, l'indice Case Shiller des prix immobiliers sera dévoilé à 15h puis l'indice du Conference Board à 16h. Christine Lagarde s'exprimera également à 15h40.

Il faudra attendre demain pour prendre connaissance de l'enquête ADP dans le secteur privé, et des stocks pétroliers à l'approche de la réunion de l'OPEP+.



Graphiquement, la tendance reste clairement haussière en données horaires au-dessus des 4274 points. Les 4300 points restent en ligne de mire et seule une rechute sous les 4274 points militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 4257/4241 points.

