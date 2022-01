Proche de l'équilibre en préouverture 06/01/2022 | 14:40 Laurent Polsinelli 06/01/2022 | 14:40 Envoyer par e-mail :

Tandis que les place européennes subissent de lourds dégagements aujourd'hui, dans le sillage de Wall Street hier et des minutes de la Fed, l'indice S&P500 devrait débuter la séance autour de l'équilibre. L'indice américain avait terminé en baisse de 1.94% à 4700 points hier, alors que la Réserve Fédérale a indiqué de les taux pourraient être relevé plus tôt que prévu, compte tenu d'un marché de l'emploi très tendu. La Fed pourrait également réduire son bilan et ses achats d'actifs avec la persistance des tensions inflationnistes.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 207K (200k la semaine dernière) et la balance commerciale à -80.2B (-67.2B précédemment). L'indice l'ISM services et les commandes industrielles seront publiés à 16h.



Techniquement, la configuration apparaît dégradée. La zone des 4700 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 4655 points dans un premier temps, voire 4593/4537 points par extension.

