Objectif de cours : 4230 PTS

Wall Street n’a pas échappé au marasme baissier hier. Les indices américains ont piqué du nez, lestés par la montée de l’aversion au risque et la chute du pétrole. Le S&P500 et le Dow Jones ont perdu respectivement 1.59% et 2.09% tandis que le Nasdaq100 a fait preuve de plus de résilience puisque l’indice des technos n’a perdu « que » 0.9%. Côté macro, les investisseurs viennent de prendre connaissance de deux indicateurs immobiliers, celui des permis de construire (en dessous du consensus à 1.60M versus 1.69M) et des mises en chantier (au-dessus du consensus à 1.64M versus 1.59M). Dans le sillage des indices européens, le S&P500 est attendu en hausse de 0.3%. D’un point de vue graphique, la chute d’hier a ramené les cours vers les prochains supports majeurs en données horaires, à savoir la ligne des 4230 points. La tendance à très court n’est cependant plus haussière puisque les moyennes mobiles sont désormais orientées vers le bas. Il convient par conséquent de garder un biais baissier tant que les cours évolueront en dessous des 4300 points.

