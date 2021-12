Repli de 0.2% en préouverture 22/12/2021 | 15:07 Jordan Dufee 22/12/2021 | 15:07 Envoyer par e-mail :

A l'instar des indices européens, Wall Street a entièrement gommé ses pertes du début de semaine. Le S&P500 a progressé de 1.78% à 4649 points et le Dow Jones de 1.60% à 35493 points tandis que le Nasdaq, fidèle à sa réputation, a bondi de 2.29% à 15986 points. Autrement dit, la tension redescend à mesure que Noël approche. Les investisseurs tablent ainsi sur l’option de la prudence et de l’attentisme en scrutant de près les conséquences de la propagation du variant Omicron. En l’absence d’actualités majeures sur le front des statistiques, mais aussi du côté des entreprises, Wall Street s’apprête à ouvrir avec un biais légèrement baissier. Le S&P500 est attendu en baisse de 0.20%. Graphiquement, en données horaires, l’indice élargi américain oscille toujours entre 4500 et 4750 points. La configuration est donc neutre, comme l'atteste l'orientation des différentes moyennes mobiles. Seul l'enfoncement de la zone des 4608 points militerait pour des dégagements plus marqués.

