Repli de 0.8% à l'ouverture

Objectif de cours : 4245 PTS

Après avoir terminé en légère hausse de 0.19% à 4305 points hier, soutenu par les bons résultats du secteur de la grande distribution, l'indice S&P500 est attendu en baisse de 0.85% à l'ouverture,

La prudence devrait rester de mise, suite à la forte progression des places financières ces dernières semaines, en attendant les minutes de la Fed ce soir à 20h.



Le marché reste préoccupé par les tensions inflationnistes qui poussent les banques centrales à remonter de manière drastique les taux, laissent planer le spectre d'une récession.



Du côté des statistiques, les ventes au détail, anticipées en hausse de 0.1%, seront publiées à 14h30 puis les stocks pétroliers à 16h30 (consensus 0.3M). En données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 4293 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. L'enfoncement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 4245/4182 points comme premiers objectifs baissiers.

