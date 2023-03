Repli initial de 0.2% 13/03/2023 | 13:16 Laurent Polsinelli 13/03/2023 | 13:16 Envoyer par e-mail :

Tandis que l'Europe s'enfonce dans le rouge depuis l'ouverture, suite aux déboires de la banque américaine SVB, l'indice S&500 est attendu en baisse de 0.2% en préouverture.

Les contrats Futures étaient très bien orientés ce matin, après l'annonce de mesures de soutien par les autorités américaines pour réduire les risques de contagion, mais la prudence l'emporte, d'autant qu'une autre banque, Signature Bank, a aussi été fermée ce week-end. Techniquement, la dynamique est clairement baissière en données horaires sous les 3937 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La prudence s'impose compte tenu du contexte actuel. La rupture des 3946 points pourrait engendrer une nouvelle accélération baissière en direction des 3801/3764 points, voire 3700 points à brève échéance.

