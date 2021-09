Repli initial de 0.2% pour les 4 sorcières

Alourdi par la hausse des rendements obligataires et la progression de 0.7% des ventes au détail aux Etats-Unis, lesquelles donnent un peu plus de crédit à un prochain allégement des mesures de soutien de la Fed, le S&P500 a terminé en baisse de 0.16% à 4473 points hier.

Pour cette séance de compensation, l'indice américain cède 0.2% en préouverture alors que l'Europe est repartie à la baisse.



Sur le plan macroéconomique, seul l'indice de confiance du Michigan sera publié à 16h, le consensus table sur 71.9.



Techniquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 4435/4500 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.