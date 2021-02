Repli initial de 0.3% à la veille des 3 sorcières 18/02/2021 | 13:43 Laurent Polsinelli 18/02/2021 | 13:43 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3900 PTS/ 3950 PTS

Malgré les minutes de la Fef qui ont confirmé la volonté de la Réserve Fédérale de poursuivre sa politique monétaire accommodante sur une longue période, l'indice S&P500 a terminé en légère baisse de 0.03% à 3931 points hier, impacté par les craintes inflationnistes et le repli des valeurs technologiques.

L'indice américain devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en baisse de 0.3% aujourd'hui. Du côté des statistiques, l'indice PhillyFed sera publié à 14h30 (consensus 20.3) ainsi que les permis de construire, les mises en chantier, les prix à l'importation et les inscriptions hebdomadaires au chômage, attendues à 775K, avant les stocks pétroliers à 16h30. Graphiquement, la consolidation horizontale perdure et il faudra attendre la sortie des 3900/3950 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.