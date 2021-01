Repli initial de 0.4% 15/01/2021 | 14:33 Laurent Polsinelli 15/01/2021 | 14:33 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 3850 PTS

Objectif de cours : 3776 PTS

Dans le sillage des places européennes, l'indice S&P500 devrait ouvrir en baisse de 0.4% pour cette séance des trois sorcières. L'indice américain avait terminé en repli de 0.38% à 3795 points hier, dans l'attente des annonces de Joe Biden.

Après la clôture, Joe Biden a, comme attendu, dévoilé un nouveau plan de relance d'urgence de 1900 milliards de dollars, lequel devrait être suivi dans les prochaines semaines par un plan d'investissements. Le plan de relance, s'il est voté par le Congrès, prévoit notamment une enveloppe de 1400 dollar par personne en fonction des revenus. Sur le front des sociétés, les résultats des banques américaines sont mal accueillis. JPMorgan recule de 0.8% en préouverture, Citigroup de 1.9% et Wells Fargo de 3.8%. Du côté des statistiques, les ventes au détail reculent de 0.7%, l'indice Empire State Manufacturier retombe à 3.5 (consensus 5.7) et l'indice PPI progresse de 0.3% alors que le marché attendait 0.4%.

Les opérateurs attendent la production industrielle à 15h15 puis les stocks des entreprises et l'indice du Michigan à 16h.



Techniquement, la consolidation horizontale perdure. Seule la rupture des 3776 points, niveau testé à l'ouverture, militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 3743 points puis 3700 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.