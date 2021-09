Repli initial de 0.4% 24/09/2021 | 13:45 Laurent Polsinelli 24/09/2021 | 13:45 Envoyer par e-mail :

A l’instar des places européennes, le S&P500 devrait terminer la semaine sur quelques prises de bénéfices, après deux séances de progression.

L’indice américain avait terminé sur un gain de 1.21% à 4448 points hier, rassuré momentanément par la situation d’Evergrande et après les annonces bien accueillies de la Réserve Fédérale.



Le géant immobilier chinois semble néanmoins ravivé les inquiétudes ce vendredi alors que certains des détenteurs d'obligations offshore du groupe n'ont pas reçu le paiement des intérêts d'un emprunt obligataire.



Sur le plan macroéconomique, les ventes de logements neufs seront publiées à 16h et Jerome Powell s’exprimera également à la même heure.



Techniquement, le S&P500 demeure en phase de reprise et seul un retour sous les 4406 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 4367 points.

