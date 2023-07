Après avoir terminé en hausse de 0.12% à 4455 points mardi, à l'issue d'une séance écourtée et avant la fête nationale, l'indice S&P500 recule de 0.5% en préouverture après des indices PMI services décevants en Chine et en zone euro.



Du côté des statistiques, les commandes industrielles seront publiées à 16h et les minutes de la Fed à 20h.

Graphiquement, le S&P500 demeure à proximité de ses récents plus hauts et ne montre aucun signe de faiblesse.

A court terme, on suivra de près la sortie des 4422/4458 points pour agir.