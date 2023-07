Après avoir terminé en baisse de 0.2% à 4446 points hier, suite aux minutes de la Fed évoquant la perspective de nouveaux resserrements monétaires d'ici la fin de l'année, l'indice S&P500 cède 0.65% en préouverture, dans le sillage des places européennes et des craintes sur la croissance mondiale.



Du côté des statistiques, l'enquête ADP a fait état de 497K créations d'emplois dans le secteur privé (226K attendu et 267K le mois dernier), reflétant la bonne santé du marché du travail aux Etats-Unis.

La balance commerciale, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, puis l'indice PMI services à 15h45 avant l'ISM services et l'enquête JOLTS à 16h et les stocks pétroliers à 17h.



En données horaires, l''indice S&P500 devrait amorcer un mouvement de consolidation. A court terme, le sens de sortie des 4422/4458 points pourrait être déterminant.