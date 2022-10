Repli initial de 0.7% 19/10/2022 | 14:41 Laurent Polsinelli 19/10/2022 | 14:41 Envoyer par e-mail :

Après avoir terminé en forte hausse de 1.14% à 3719 points hier, l'indice S&P500 devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en baisse de 0.7% dans les premiers échanges, partagés entre les craintes persistantes de récession et la légère décrue de l'inflation en zone euro (indice CPI en hausse de 9.9% contre 10%¨précédemment).



Du côté des statistiques, les permis de construire progressent à 1.56M (1.54M le mois dernier) mais les mises en chantier reculent à 1.44M (1.57M précédemment). Les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h.



Techniquement, pas de changement, le S&P500 demeure en phase de reprise. A court terme, on suivra de près la sortie des 3686/3762 points pour agir.

