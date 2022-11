Repli initial de 0.7%

Après avoir terminé non loin de l'équilibre vendredi dernier (-0.03% à 4026 points), l'indice S&P500 devrait emboiter le pas à l'Europe et ouvrir en baisse de 0.7%, dans le sillage des craintes sanitaires et des manifestations en Chine.



Aucune statistique majeure n'est au programme aujourd'hui, mais plusieurs membres de la Fed s'exprimeront à 18h et Christine Lagarde à 15h.



En données horaires, l'indice S&P500 devrait tester à l'ouverture la zone des 4002 points, correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul l'enfoncement de cette zone militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 3962 points dans un premier temps.