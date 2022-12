Au lendemain de la hausse des taux de la Fed et des propos dovish, mal accueillis à Wall Street, l’indice S&P500 devrait subir de nouveaux dégagements à l’ouverture, avec un repli initial de 1%.

L’indice américain avait terminé en baisse de 0.61% à 3995 points hier, tandis que Jerome Powell a réitéré que les hausses de taux n’étaient pas terminées, que des preuves supplémentaires étaient nécessaires et que le principal taux d’intérêt devrait dépasser les 5% l’année prochaine, plus que ne l’anticipait le marché.



Aujourd’hui, la BNS, la Banque d’Angleterre et la BCE ont tour à tour procédé à un relèvement de 50 points de base.

Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis des ventes au détail, de l’indice Empire state manufacturier, de l’indice PhillyFed et des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, avant la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45. Toujours aux Etats-Unis, la production industrielle est attendue à 15h15 puis les stocks des entreprises à 16h.

En données horaires, l'indice S&P500 devrait ouvrir en gap baissier et tester à l'ouverture la zone des 3897 points, correspondant à la borne basse de son trading range. Ce niveau devra une nouvelle fois contenir les velléités baissières sous peine de dégagements plus marqués qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 3859/3800 points.