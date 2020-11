Sans orientation franche à l'ouverture 20/11/2020 | 13:49 Laurent Polsinelli 20/11/2020 | 13:49 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3524 PTS/ 3645 PTS

Après avoir terminé en hausse de 0.39% à 3581 points hier, porté en fin de séance par l'annonce d'un reprise des négociations entre Démocrates et Républicains au sujet du plan de relance, l'indice S&P500 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre.

La prudence devrait rester de mise, dans l'attente d'avancées sur les tractations mais aussi sur la situation sanitaire alors que Pfizer/BioNTech ont annoncé qu'ils devraient déposer ce vendredi aux Etats-Unis une demande d'autorisation en urgence de leur vaccin contre la Covid-19. Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 3524/3645 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le haut de cette zone libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 3700 points. Dans le cas contraire, on pourra s'attendre à l'amorce d'une consolidation avec les 3480 points puis 3400 points en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2020 20/11/2020 | 13:49 Laurent Polsinelli

