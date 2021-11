Sans orientation franche à l'ouverture 23/11/2021 | 13:45 Laurent Polsinelli 23/11/2021 | 13:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4637 PTS/ 4743 PTS

Après avoir terminé en baisse de 0.32% à 4682 points hier, impacté par les valeurs technologiques, la hausse des rendements obligataires et les anticipations d'un resserrement monétaire en juin prochain, l'indice S&P500 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre aujourd'hui.

La prudence devrait rester de mise avec le retour des craintes sanitaires, plusieurs pays européens ayant annoncé de nouvelles mesures de restrictions pour tenter d'endiguer un nombre croissant de nouvelles contaminations.



Du côté des statistiques, les indices Flash PMI manufacturier et services seront publiés à 15h45 avant l'indice manufacturier de Richmond à 16h. Graphiquement, le S&P500 consolide à proximité de ses records. Seul l'enfoncement des 4637 points constituerait une première indication baissière militant pour un mouvement de plus forte ampleur en direction des 4600/4550 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.